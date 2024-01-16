Нганну: Моя карьера в ММА не закончена, я обязательно вернусь

Экс-чемпион тяжелого дивизиона UFC сообщил , что вернется в смешанные единоборства после боксерских боев с

«Я бы предпочел реванш с Фьюри, нежели бой Джонсом. Просто хочу завершить начатое и победить. Но моя карьера в ММА еще не закончена. Я обязательно вернусь в смешанные единоборства. Есть несколько боев, которые меня интересуют»

В январе прошлого года Фрэнсис снял с себя полномочия чемпиона UFC и объявил об уходе в профессиональный бокс. Камерунец дебютировал на ринге в октябре в бою с Тайсоном Фьюри и проиграл ему раздельным решением судей.

Следующий поединок Нганну проведет по правилам бокса с бывшим чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа. Их бой состоится 8 марта.