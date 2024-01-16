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    Нганну: Моя карьера в ММА не закончена, я обязательно вернусь

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Экс-чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну сообщил, что вернется в смешанные единоборства после боксерских боев с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

    Фрэнсис Нганну (справа)
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    Фрэнсис Нганну (справа)

    «Я бы предпочел реванш с Фьюри, нежели бой Джонсом. Просто хочу завершить начатое и победить. Но моя карьера в ММА еще не закончена. Я обязательно вернусь в смешанные единоборства. Есть несколько боев, которые меня интересуют»

    В январе прошлого года Фрэнсис снял с себя полномочия чемпиона UFC и объявил об уходе в профессиональный бокс. Камерунец дебютировал на ринге в октябре в бою с Тайсоном Фьюри и проиграл ему раздельным решением судей.

    Следующий поединок Нганну проведет по правилам бокса с бывшим чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа. Их бой состоится 8 марта.

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