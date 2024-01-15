Иэн Гэрри: В 2024-м я подерусь с Усманом, а потом выйду на титульник

Непобежденный ирландский боец, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, планирует в этом году подраться с бывшим чемпионом

«Пока что в рейтинге есть парни, которые ближе меня к поясу. Для начала мне нужно закончить свою работу в бою с Нилом. Далее в 2024-м я подерусь с Усманом, а потом выйду на титульник»

Также Гэрри не исключает возможность поединка с бывшим претендентом на титул Колби Ковингтоном и противостояния с чемпионом среднего дивизиона Шоном Стриклендом.

9 марта Иэн проведет поединок против Джеффа Нила, восьмого номера ростера дивизиона до 77,1 кг. Ирландец сейчас идет десятым в рейтинге полусредней категории UFC.