Джонс планирует завершить карьеру после боя с Миочичем

Джон Джонс Фото: globallookpress.com
«Я не намерен затягивать свой уход из спорта. Не собираюсь быть похожим на всех остальных. Единственное, что я хочу, так это пополнить свой список Стипе Миочичем. Больше у меня нет никаких целей в ММА»
Джонс в марте прошлого года дебютировал в тяжелом весе в битве за вакантный титул против Сирила Гана, которого задушил в первом раунде.
В ноябре 2023-го «Костяной» должен был подраться против Стипе Миочича, но получил травму плеча и выбыл примерно на 6-8 месяцев. Всего у Джонса 27 побед и одно поражение в ММА.