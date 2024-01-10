Джонс планирует завершить карьеру после боя с Миочичем

Обладатель титула в тяжелом весе UFCв соцсетях намекнул на уход из ММА после первой защиты пояса против экс-чемпиона дивизиона

«Я не намерен затягивать свой уход из спорта. Не собираюсь быть похожим на всех остальных. Единственное, что я хочу, так это пополнить свой список Стипе Миочичем. Больше у меня нет никаких целей в ММА»

Джонс в марте прошлого года дебютировал в тяжелом весе в битве за вакантный титул против Сирила Гана, которого задушил в первом раунде.

В ноябре 2023-го «Костяной» должен был подраться против Стипе Миочича, но получил травму плеча и выбыл примерно на 6-8 месяцев. Всего у Джонса 27 побед и одно поражение в ММА.