Чикадзе хочет подраться с Эмметом на UFC 300

Грузинский боец полулегкой весовой категориив соцсетях предложил провести поединок бывшему претенденту на временный пояс UFC в их дивизионена турнире в апреле.

«Джош, прими мой вызов на поединок на UFC 300. Наш бой закончится также, как завершился твой предыдущий бой. Тогда ты побил парня, который возится с коровами на ферме и больше ничего не умеет»

Чикадзе и Эммет должны были подраться в декабре на UFC 296. Тогда грузинский боец получил травму и снялся с турнира.

На замену ему вышел Брайс Митчелл, которого Джош нокаутировал в первом раунде. Эммет на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полулегковесов, Чикадзе идет восьмым.