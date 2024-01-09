Чикадзе хочет подраться с Эмметом на UFC 300

Гига Чикадзе Фото: globallookpress.com
«Джош, прими мой вызов на поединок на UFC 300. Наш бой закончится также, как завершился твой предыдущий бой. Тогда ты побил парня, который возится с коровами на ферме и больше ничего не умеет»
Чикадзе и Эммет должны были подраться в декабре на UFC 296. Тогда грузинский боец получил травму и снялся с турнира.
На замену ему вышел Брайс Митчелл, которого Джош нокаутировал в первом раунде. Эммет на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полулегковесов, Чикадзе идет восьмым.