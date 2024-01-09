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    Чикадзе хочет подраться с Эмметом на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC
    Грузинский боец полулегкой весовой категории Гига Чикадзе в соцсетях предложил провести поединок бывшему претенденту на временный пояс UFC в их дивизионе Джошу Эммету на турнире в апреле.

    Гига Чикадзе
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    Гига Чикадзе

    «Джош, прими мой вызов на поединок на UFC 300. Наш бой закончится также, как завершился твой предыдущий бой. Тогда ты побил парня, который возится с коровами на ферме и больше ничего не умеет»

    Чикадзе и Эммет должны были подраться в декабре на UFC 296. Тогда грузинский боец получил травму и снялся с турнира.

    На замену ему вышел Брайс Митчелл, которого Джош нокаутировал в первом раунде. Эммет на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полулегковесов, Чикадзе идет восьмым.

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