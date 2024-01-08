Девин Хэйни: Гарсия и «Танк» умеют только болтать, они трусы

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBCв соцсетях обвинилв уклонении от поединка с ним.

«Эти двое могут больше никогда не упоминать мое имя в слух. Гарсия и "Танк" умеют только болтать. Они оба жалкие трусы»

Гарсия и Дэвис являются потенциальными соперниками Хэйни в 2024 году. Девин в последний раз выступал на ринге в декабре 2023-го. Тогда он победил единогласным решением судей Реджиса Прогрейса.

Хэйни в своей карьере пока не потерпел ни единого проигрыша. За 8 лет на профессиональном ринге американец выиграл 31 поединок. В 15-ти боях Девин победил досрочно.