Ортис, бросивший вызов Цзю, рассчитывает на бой с Кроуфордом

Непобежденный американский боксер-средневес сообщил о желании подраться противпосле боя с

«Я думаю, наш бой с Кроуфордом еще может состояться. Теренс один из самых звездных бойцов современности. У нас может получиться с ним захватывающий и громкий поединок»

В своем последнем бою 6 января этого года Ортис нокаутировал в первом раунде Фредрика Лоусона. Всего в активе 25-летнего американца 20 побед и ни единого поражения в карьере.

Каждый свой поединок Ортис выиграл досрочно. После победы над Лоусоном Вирджис сразу же бросил вызов чемпиону мира в первом среднем весе по версии WBO Тиму Цзю.