Джо Джойс намерен 3 раза подраться в этом году

Экс-обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO поделился своими планами на 2024 год.

«Я хочу провести в этом году 3 боя. Планирую вернуться на ринг в марте для легкого поединка. Если выиграю, то далее намерен подраться с кем-либо из следующей четверки: Уайлдер, Джошуа, Дюбуа и Паркер»

Джойс в 2023 году провел 2 поединка и в обоих проиграл. 15 апреля он уступил техническим нокаутом Чжану Чжилэю и лишился временного титула по версии WBO.

В реванше в сентябре китаец удосрочил Джо в третьем раунде. Всего на счету Джойса 15 выигранных поединков и 2 поражения на профессиональном ринге.