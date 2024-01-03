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    Джош Тейлор намерен провести реванш с Теофимо Лопесом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF WBO Василий Ломаченко
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Джош Тейлор хочет провести второй поединок против своего последнего соперника Теофимо Лопеса.

    Теофимо Лопес (слева)
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    Теофимо Лопес (слева)

    «Он прошел Ломаченко, затем меня, бывшего обладателя всех поясов. Я бы с удовольствием подрался бы с Лопесом еще раз и исправил то недоразумение»

    Тейлор и Лопес проводили очный бой 10 июня прошлого года в первом полусреднем весе за пояс чемпиона мира по версии WBO. Их поединок продлился 12 раундов и закончился единогласным решением в пользу Теофимо.

    Для Джоша Тейлора то поражение стало первым в профессиональной карьере. К поединку с Лопесом он подходил на серии из 18-ти выигранных боев кряду.

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