Джош Тейлор намерен провести реванш с Теофимо Лопесом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весехочет провести второй поединок против своего последнего соперника

«Он прошел Ломаченко, затем меня, бывшего обладателя всех поясов. Я бы с удовольствием подрался бы с Лопесом еще раз и исправил то недоразумение»

Тейлор и Лопес проводили очный бой 10 июня прошлого года в первом полусреднем весе за пояс чемпиона мира по версии WBO. Их поединок продлился 12 раундов и закончился единогласным решением в пользу Теофимо.

Для Джоша Тейлора то поражение стало первым в профессиональной карьере. К поединку с Лопесом он подходил на серии из 18-ти выигранных боев кряду.