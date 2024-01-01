Пакьяо сообщил, что подерется с Мейвезером в 2024-м в RIZIN

Легендарный филиппинский боксер, экс-чемпион мира в восьми категориях, сообщил , что проведет ответный поединок противв этом году в промоушене RIZIN.

«Хочу сказать большое спасибо за приглашение. В этому году мы обязательно проведем второй поединок с Мейвезером. Я очень жду этого боя и буду готов нему»

Первый поединок Мейвезера и Пакьяо состоялся в мае 2015-го в рамках полусреднего веса за 3 чемпионских пояса. В той встрече Флойд одержал победу единогласным решением судей.

В предыдущем бою на профессиональном ринге филиппинец потерпел поражение по очкам от Йордениса Угаса. Всего в активе Пакьяо 62 победы, 2 ничьи и 8 проигрышей в карьере.