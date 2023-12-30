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    Кроуфорд объяснил, почему считает себя лучшим боксером 2023 года

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд объяснил, почему считает себя лучшим бойцом 2023 года.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Я единственный в этом году, кто победил парня из первой пятерки Р4Р. Многие говорят, что я провел только один бой. Но это был очень громкий и важный поединок. Я заслуживаю звание лучшего боксера года»

    Теренс 29 июля победил техническим нокаутом Эррола Спенса и взял все пояса в весе до 66,7 кг. Кроуфорд стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах.

    В декабре достижение американца повторил Наоя Иноуэ. Он нокаутировал Марлона Тапалеса и объединил 4 титула во втором легчайшем дивизионе. Японец наряду с Кроуфордом претендует на звание лучшего боксера 2023 года.

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