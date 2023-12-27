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    Тедди Атлас: За много лет Уайлдер так и не научился драться

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
    Известный тренер боевых искусств Тедди Атлас прокомментировал разгромное поражение бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «За много лет выступлений на ринге Уайлдер так и не научился драться. Паркер и Фьюри действовали против него таким образом, что он просто не мог нормально попасть. Сильный удар Деонтея — не показатель. Под него всегда подбирали удобных соперников»

    23 декабря в Саудовской Аравии Уайлдер потерпел поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера. Для Деонтея этот проигрыш стал уже третьим в карьере.

    Также в активе американского боксера 43 выигранных поединка на профессиональном ринге и одна ничья.

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