Тедди Атлас: За много лет Уайлдер так и не научился драться

Известный тренер боевых искусств прокомментировал разгромное поражение бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весеот

«За много лет выступлений на ринге Уайлдер так и не научился драться. Паркер и Фьюри действовали против него таким образом, что он просто не мог нормально попасть. Сильный удар Деонтея — не показатель. Под него всегда подбирали удобных соперников»

23 декабря в Саудовской Аравии Уайлдер потерпел поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера. Для Деонтея этот проигрыш стал уже третьим в карьере.

Также в активе американского боксера 43 выигранных поединка на профессиональном ринге и одна ничья.