Петр Ян сообщил, что может подраться с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборствдал комментарий о потенциальном поединке против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях

«Наш поединок с Конором реален. Есть те, кто заинтересован в этом противостоянии, и они готовы устроить наш бой. Я наблюдал за последними выступлениями Макгрегора. Он физически крепкий парень с сильным ударом»

Петр Ян ранее был чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге и идет на серии из трех поражений подряд.

В предыдущем поединке «Беспощадный» уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. Следующим соперником россиянина является Сонг Ядонг. Их бой состоится на турнире UFC 299.