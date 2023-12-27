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    Петр Ян сообщил, что может подраться с Макгрегором

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Конор Макгрегор Петр Ян
    Российский боец смешанных единоборств Петр Ян дал комментарий о потенциальном поединке против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «Наш поединок с Конором реален. Есть те, кто заинтересован в этом противостоянии, и они готовы устроить наш бой. Я наблюдал за последними выступлениями Макгрегора. Он физически крепкий парень с сильным ударом»

    Петр Ян ранее был чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге и идет на серии из трех поражений подряд.

    В предыдущем поединке «Беспощадный» уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. Следующим соперником россиянина является Сонг Ядонг. Их бой состоится на турнире UFC 299.

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