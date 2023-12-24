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    Джошуа готов драться с Уайдером, несмотря на его проигрыш Паркеру

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
    Звездный британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заинтересован в поединке с Деонтеем Уайлдером, даже несмотря на его поражение от Джозефа Паркера.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Люди по-прежнему ждут нашего боя. Если он вернется после поражения на победный путь, то мы с ним подеремся. Вы видели, что сделал Дюбуа? Он уже реабилитировался за проигрыш»

    Джошуа и Дюбуа одержали победы в своих поединках на турнире в Саудовской Аравии. Даниэль финишировал в десятом раунде Джарелла Миллера, а Энтони выиграл техническим нокаутом у Отто Валлина.

    Теперь потенциальным соперником Джошуа является Филип Хргович. Их бой за статус претендента на титул в тяжелом весе по версии IBF может состояться весной следующего года.

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