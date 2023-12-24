Джошуа готов драться с Уайдером, несмотря на его проигрыш Паркеру

Звездный британский боксер-тяжеловес заинтересован в поединке с, даже несмотря на его поражение от

«Люди по-прежнему ждут нашего боя. Если он вернется после поражения на победный путь, то мы с ним подеремся. Вы видели, что сделал Дюбуа? Он уже реабилитировался за проигрыш»

Джошуа и Дюбуа одержали победы в своих поединках на турнире в Саудовской Аравии. Даниэль финишировал в десятом раунде Джарелла Миллера, а Энтони выиграл техническим нокаутом у Отто Валлина.

Теперь потенциальным соперником Джошуа является Филип Хргович. Их бой за статус претендента на титул в тяжелом весе по версии IBF может состояться весной следующего года.