Бивол: Бенавидес создаст проблемы многим боксерам в моем весе

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Superвысоко оценил шансыв своем дивизионе.

«Он очень сильный и высококлассный боец. Я уважаю его. Бенавидес спокойно мог бы драться и в полутяжелом дивизионе. Дэвид создаст проблемы многим боксерам в моем весе»

Дэвид Бенавидес является временным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC. В последнем своем поединке он нокаутировал Деметриуса Андраде.

Американец ранее не потерпел ни единого поражения в карьере. На его счету 28 выигранных поединков, 24 из которых были досрочными. В следующем бою Дэвид хочет подраться за все пояса во втором среднем весе против «Канело».