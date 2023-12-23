Исраэль Адесанья объявил о скором возвращении в октагон

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории сообщил , что в ближайшее время вернется в октагон.

«За последние 14 месяцев я провел 4 боя. После такого мне потребовалось некоторое время на отдых. Ранее я сказал, что беру длительную паузу на 3 года и многие в это поверили. Но в ближайшее время вы вновь увидите меня в клетке»

Новозеландец в 2023 году провел 2 поединка. В апреле он нокаутировал во втором раунде Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе.

9 сентября на турнире в Австралии Адесанья потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Стрикленда и снова лишился пояса. Всего в активе Исраэля 24 победы и 3 проигрыша в карьере.