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    Исраэль Адесанья объявил о скором возвращении в октагон

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шон Стрикланд
    Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья сообщил, что в ближайшее время вернется в октагон.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «За последние 14 месяцев я провел 4 боя. После такого мне потребовалось некоторое время на отдых. Ранее я сказал, что беру длительную паузу на 3 года и многие в это поверили. Но в ближайшее время вы вновь увидите меня в клетке»

    Новозеландец в 2023 году провел 2 поединка. В апреле он нокаутировал во втором раунде Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе.

    9 сентября на турнире в Австралии Адесанья потерпел поражение единогласным решением судей от Шона Стрикленда и снова лишился пояса. Всего в активе Исраэля 24 победы и 3 проигрыша в карьере.

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