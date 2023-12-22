Аллен: Драться с Евлоевым намного сложнее, чем с парнями из топ-5

Четвертый номер рейтинга полулегковесов UFC сравнил своего грядущего соперникас бойцами из первой пятерки.

«Я бы предпочел победить Мовсара, нежели пройти условного Ортегу после полуторогодовалого простоя. Драться с Евлоевым намного сложнее, чем с бойцами из топ-5. Этот парень еще никому не проигрывал. Мне бы хотелось разрушить его ауру неуязвимости»

Поединок Аллена против Евлоева состоится на UFC 297 в карде с титульным боем Стрикленда и Дю Плесси. Англичанин подходит к этой встрече после проигрыша по очкам от Макса Холлоуэя.

Мовсар ранее одолел единогласным решением судей Диего Лопеса. Сейчас россиянин занимает девятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.