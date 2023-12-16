Ян о бое с Ядонгом: Интересное противостояние

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе рассказал , что думает о вызове на поединок от китайского бойца

«Это довольно интересное и интригующее противостояние. Я готов рассмотреть такой поединок. Опять же, все будет зависеть от решения UFC. Если промоушен заинтересует наш бой, то мы подеремся»

Петр занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили и теперь идет на серии из трех поражений кряду.

Ядонг является седьмым номером в ростере дивизиона до 61 кг. На недавнем турнире в Китае в Шанхае Сонг победил по очкам в главном событии вечера американского бойца Криса Гутьерреса.