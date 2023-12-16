ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
  • 10:08
    • Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества
    Все новости спорта

    Ян о бое с Ядонгом: Интересное противостояние

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Петр Ян Мераб Двалишвили
    Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян рассказал, что думает о вызове на поединок от китайского бойца Сонга Ядонга.

    Петр Ян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Ян

    «Это довольно интересное и интригующее противостояние. Я готов рассмотреть такой поединок. Опять же, все будет зависеть от решения UFC. Если промоушен заинтересует наш бой, то мы подеремся»

    Петр занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили и теперь идет на серии из трех поражений кряду.

    Ядонг является седьмым номером в ростере дивизиона до 61 кг. На недавнем турнире в Китае в Шанхае Сонг победил по очкам в главном событии вечера американского бойца Криса Гутьерреса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
  • «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Голевой спектакль обеспечен!
  • Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры