Ройвал: Меня не волнует титул, я хочу всеобщего уважения

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе рассказал о своем отношении к грядущему поединку с действующим чемпионом

«Меня не волнует пояс. Я здесь за тем, чтобы получить всеобщее признание и уважение. Это главное для меня, но точно не титул»

Реванш Пантожи и Ройвала состоится в со-главном событии вечера на турнире UFC 296. Александре подходит к этому поединку после победы раздельным решением над Брэндоном Морено.

Ройвал ранее выиграл нокаутом у Матеуса Николау. Сейчас он занимает вторую позицию в ростере наилегчайшего веса. В первом бою весной 2020-го Брэндон уступил Пантоже сабмишном.