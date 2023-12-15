Поединок Махачева и Волкановски стал лучшим боем 2023 года

Титульное противостояниепротивза пояс чемпиона UFC в легком весе на турнире в Перте в феврале было признано лучшим боем года по версии World MMA Awards.

Их поединок продлился все 5 раундов и закончился в пользу россиянина единогласным решением судей. Тогда Махачев впервые защитил пояс, который завоевал в октябре 2022-го.

Также премий от World MMA Awards удостоились Алекс Перейра и Алекса Грассо. Бразильца признали главным прорывом года. В 2023-м Перейра поднялся из среднего дивизиона в полутяжи, где взял второй пояс, нокаутировав Иржи Прохазку.

Грассо получила приз за главный апсет года. На UFC 285 она выиграла сабмишном у Валентины Шевченко и стала новой чемпионкой в женском наилегчайшем весе.