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    Уиттакер назвал Перейру лучшим бойцом 2023 года

    Бокс/ММА ММА UFC Алекс Перейра Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Ян Блахович Иржи Прохазка
    Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер, бывший претендент на титул, объяснил, почему он назвал Алекса Перейру лучшим бойцом 2023 года.

    Алекс Уиттакер
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    Алекс Уиттакер

    «Он проделал невероятную работу. Алекс провел хороший дебютный бой в полутяжелом весе против Блаховича, а затем надел на себя пояс в этом дивизионе. Вы должны отдать Перейре должное»

    Алекс Перейра в 2023 году провел 3 поединка. В апреле он проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе. Далее бразилец поднялся дивизион до 93 кг.

    В июле Алекс одолел раздельным решением судей Яна Блаховича. На ноябрьском турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку и стал чемпионом в полутяжелом весе.

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