Уиттакер назвал Перейру лучшим бойцом 2023 года

Алекс Уиттакер Фото: globallookpress.com
«Он проделал невероятную работу. Алекс провел хороший дебютный бой в полутяжелом весе против Блаховича, а затем надел на себя пояс в этом дивизионе. Вы должны отдать Перейре должное»
Алекс Перейра в 2023 году провел 3 поединка. В апреле он проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе. Далее бразилец поднялся дивизион до 93 кг.
В июле Алекс одолел раздельным решением судей Яна Блаховича. На ноябрьском турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку и стал чемпионом в полутяжелом весе.