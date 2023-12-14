Уиттакер назвал Перейру лучшим бойцом 2023 года

Третий номер рейтинга среднего дивизиона UFC, бывший претендент на титул, объяснил , почему он назваллучшим бойцом 2023 года.

«Он проделал невероятную работу. Алекс провел хороший дебютный бой в полутяжелом весе против Блаховича, а затем надел на себя пояс в этом дивизионе. Вы должны отдать Перейре должное»

Алекс Перейра в 2023 году провел 3 поединка. В апреле он проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе. Далее бразилец поднялся дивизион до 93 кг.

В июле Алекс одолел раздельным решением судей Яна Блаховича. На ноябрьском турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Иржи Прохазку и стал чемпионом в полутяжелом весе.