Девин Хэйни назвал себя боксером года

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе и бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе объявил себя лучшим боксером 2023 года.

«Я поднялся в другой дивизион и дрался с самым сильным парнем в этом весе. Все видели, что он не нанес мне никакого урона. Мы с моим отцом проделали прекрасную работу. Он лучший тренер, а я лучший боксер этого года»

В 2023-м Девин провел на профессиональном ринге 2 поединка. 20 мая американский боксер во второй раз защитил все титулы в легком весе, выиграв по очкам у Василия Ломаченко.

9 декабря Хэйни победил в рамках первого полусреднего дивизиона Реджиса Прогрейса в бою за пояс WBC. Всего у Девина 31 выигранный поединок и ни одного поражения в карьере.