Уайлдер обвинил Фьюри в жульничестве в их втором поединке

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCв жульничестве в их ответном поединке.

«Он жульничал в нашем втором бою. Фьюри проделал какие-то махинации с перчатками, чтобы одержать победу. Многие предрекали мне уход из бокса после того проигрыша, но я не впал в депрессию и сумел вернуться»

Фьюри и Уайлдер провели друг с другом 3 поединка. Их первый бой состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. В двух последующих поединках Тайсон дважды финишировал американца.

«Цыганский король» стал единственным бойцом, кому удалость выиграть у Деонтея. Всего в активе Уайлдера 43 победы, одна ничья и 2 проигрыша в карьере.