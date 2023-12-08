Кьеза считает, что Оливейра недостоин драться с Махачевым

Рейтинговый полусредневес UFC объяснил , почемуне заслуживает титульного поединке в легком дивизионе против

«Все помнят, что случилось в октябре? Чарльз должен был драться с Исламом, но отказался от боя и вместо него вышел Алекс. Думаю, ему надо заново доказывать статус претендента. Оливейре стоит подраться с Царукяном, а обладатель пояса BMF Гейджи теперь первый на очереди к титулу»

Чарльз Оливейра бывший чемпион UFC в легком весе. Бразилец в предыдущем своем поединке одолел нокаутом первом раунде Бенеила Дариуша.

Сейчас он первый номер в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. Всего в активе Чарльза 34 выигранных поединка и 9 поражений в смешанных единоборствах.