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    Чендлер отказывается драться с кем-либо кроме Макгрегора

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Бывший претендент на титул в легком весе UFC Майкл Чендлер не планирует искать себе нового соперника в ближайшее время.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    Американец отказался от переговоров и намерен ждать возвращения Конора Макгрегора. UFC намерен организовать их бой в следующем году. Накануне ирландец сдал первые допинг-тесты, но вернуться в октагон он может не раньше апреля.

    Чендлер в последний раз дрался в ноябре прошлого года на турнире UFC 281. Тогда он потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде от Дастина Порье.

    Майкл сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Макгрегор в конце 2022-го покинул топ-15 данной категории ввиду длительного простоя.

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