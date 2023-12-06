Чендлер отказывается драться с кем-либо кроме Макгрегора

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
Американец отказался от переговоров и намерен ждать возвращения Конора Макгрегора. UFC намерен организовать их бой в следующем году. Накануне ирландец сдал первые допинг-тесты, но вернуться в октагон он может не раньше апреля.
Чендлер в последний раз дрался в ноябре прошлого года на турнире UFC 281. Тогда он потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде от Дастина Порье.
Майкл сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Макгрегор в конце 2022-го покинул топ-15 данной категории ввиду длительного простоя.