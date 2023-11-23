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    Райан Гарсия: Я намного лучше Джервонты Дэвиса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Звездный американский боксер-легковес Райан Гарсия считает себя более мастеровитым бойцом, нежели его последний соперник Джервонта Дэвис.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Мне бы очень хотелось вернуться в свой вес и получить второй поединок с ним. Согласен на все ради реванша с Дэвисом. Дайте мне еще одну возможность, и я побью его. Я намного лучше Джервонты. Наша предыдущая битва ничего не значит»

    Первый бой Гарсии против Дэвиса состоялся в легком весе в апреле этого года. Поединок завершился победой «Танка» в седьмом раунде. Для Райна это было первое поражение в профессиональной карьере.

    3 декабря он проведет очередной бой против Оскара Дуарте. Встреча состоится в рамках первого полусреднего дивизиона.

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