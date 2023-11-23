Райан Гарсия: Я намного лучше Джервонты Дэвиса

Райан Гарсия (слева) Фото: globallookpress.com
«Мне бы очень хотелось вернуться в свой вес и получить второй поединок с ним. Согласен на все ради реванша с Дэвисом. Дайте мне еще одну возможность, и я побью его. Я намного лучше Джервонты. Наша предыдущая битва ничего не значит»
Первый бой Гарсии против Дэвиса состоялся в легком весе в апреле этого года. Поединок завершился победой «Танка» в седьмом раунде. Для Райна это было первое поражение в профессиональной карьере.
3 декабря он проведет очередной бой против Оскара Дуарте. Встреча состоится в рамках первого полусреднего дивизиона.