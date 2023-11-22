ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дерек Брансон3 титульных боя с участием россиян, дебют звезды UFC Брансона. Анонс карда PFL 10
  • 16:53
    • ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»
  • 14:23
    • Узбекистан U17 обыграл юниоров из Англии в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет
  • 12:50
    • Игроки «МЮ» считают, что в слабом старте сезона виноват тен Хаг
  • 12:07
    • Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы
  • 11:49
    • Официально: «Нефтехимик» продлил контракт с Леонтьевым
    Все новости спорта

    Бобби Грин: Я засыпаю от скуки, когда смотрю бои Царукяна

    Бокс/ММА ММА UFC Ислам Махачев Бенэил Дариуш Арман Царукян
    Рейтинговый легковес UFC Бобби Грин, бывший соперник Ислама Махачева, раскритиковал манеру ведения поединков российского бойца Армана Царукяна.

    Арман Царукян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арман Царукян

    «Я засыпаю от скуки, когда смотрю бои Царукяна. Мне трудно смотреть на то, как он дерется. Это полный отстой. Я каждый раз удивляюсь тому, что он требует от UFC 50 тысяч долларов»

    Арман является восьмым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. В следующем поединке он встретится с Бенеилом Дариушем в рамках главного события вечера на турнире 3 декабря.

    Россиянин подходит к этому бою на серии из двух побед кряду. В предыдущей встрече Арман финишировал Хоакина Силву. Ранее он одолел по очкам Дамира Исмагулова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры