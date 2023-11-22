Бобби Грин: Я засыпаю от скуки, когда смотрю бои Царукяна

Рейтинговый легковес UFC, бывший соперник раскритиковал манеру ведения поединков российского бойца

«Я засыпаю от скуки, когда смотрю бои Царукяна. Мне трудно смотреть на то, как он дерется. Это полный отстой. Я каждый раз удивляюсь тому, что он требует от UFC 50 тысяч долларов»

Арман является восьмым номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. В следующем поединке он встретится с Бенеилом Дариушем в рамках главного события вечера на турнире 3 декабря.

Россиянин подходит к этому бою на серии из двух побед кряду. В предыдущей встрече Арман финишировал Хоакина Силву. Ранее он одолел по очкам Дамира Исмагулова.