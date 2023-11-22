Эвандер Холифилд: Валлин выиграет у Джошуа по очкам

Легендарный американский боксервысоко оценил шансы против бывшего чемпиона мира по трем версиям в тяжелом весе

«Когда на Энтони не давят, то он доносит до цели много ударов и побеждает. Но под прессингом Джошуа теряется. Если бой пройдет всю дистанцию, то Валлин выиграет по очкам за счет давления»

Поединок Валлина против Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии в одном карде с Деонтеем Уайлдером и Дмитрием Биволом.

Отто занимает вторую строчку в рейтинге IBF. Всего на счету скандинава 26 побед в карьере, 14 из которых были нокаутами, и одно поражение.