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    Эвандер Холифилд: Валлин выиграет у Джошуа по очкам

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Эвандер Холифилд Сборная России Деонтей Уайлдер Дмитрий Бивол
    Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд высоко оценил шансы Отто Валлина против бывшего чемпиона мира по трем версиям в тяжелом весе Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Когда на Энтони не давят, то он доносит до цели много ударов и побеждает. Но под прессингом Джошуа теряется. Если бой пройдет всю дистанцию, то Валлин выиграет по очкам за счет давления»

    Поединок Валлина против Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии в одном карде с Деонтеем Уайлдером и Дмитрием Биволом.

    Отто занимает вторую строчку в рейтинге IBF. Всего на счету скандинава 26 побед в карьере, 14 из которых были нокаутами, и одно поражение.

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