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    Бой Дэна Хукера и Бобби Грин на UFC Austin отменен

    Бокс/ММА ММА UFC
    Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер сообщил об отмене поединка против Бобби Грина на турнире UFC Austin 3 декабря.

    Бобби Грин
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    Бобби Грин

    Накануне он получил травму руки на тренировке, вследствие чего принял решение не драться. Хукер на данный момент является девятым номером рейтинга легкого дивизиона.

    В предыдущем бою новозеландец одолел раздельным решением судей Джэлина Тернера. Грин сейчас занимает 12-ю строчку в ростере весовой категории до 70,3 кг.

    К этому поединку «Кинг» подходил после победы нокаутом в первом раунде над Грантом Доусоном. Всего у Бобби 31 выигранный бой, 14 поражений и одна ничья в ММА.

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