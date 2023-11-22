Бой Дэна Хукера и Бобби Грин на UFC Austin отменен

Бобби Грин Фото: globallookpress.com
Накануне он получил травму руки на тренировке, вследствие чего принял решение не драться. Хукер на данный момент является девятым номером рейтинга легкого дивизиона.
В предыдущем бою новозеландец одолел раздельным решением судей Джэлина Тернера. Грин сейчас занимает 12-ю строчку в ростере весовой категории до 70,3 кг.
К этому поединку «Кинг» подходил после победы нокаутом в первом раунде над Грантом Доусоном. Всего у Бобби 31 выигранный бой, 14 поражений и одна ничья в ММА.