Джермелл Чарло лишился второго чемпионского пояса

Джермелл Чарло (слева) Фото: globallookpress.com
В ближайшее время титул станет вакантным. Международная боксерская федерация приняла данное решение в связи с отказом Джермелла защищать пояс против Бахрама Муртазалиева.
Команды бойцов не могли договориться об очной встрече на протяжении трех лет. Теперь россиянин может подраться за вакантный пояс с Джеком Кулкаем, представляющим Германию.
В сентябре Чарло был лишен титула WBO ввиду отказа проводить бой с Тимом Цзю. Вместо поединка с австралийцем Джермелл дебютировал во втором среднем весе против «Канело», которому уступил по очкам.