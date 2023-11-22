Джермелл Чарло лишился второго чемпионского пояса

Американский профессиональный боксерлишился чемпионского пояса в первом среднем весе по версии IBF.

В ближайшее время титул станет вакантным. Международная боксерская федерация приняла данное решение в связи с отказом Джермелла защищать пояс против Бахрама Муртазалиева.

Команды бойцов не могли договориться об очной встрече на протяжении трех лет. Теперь россиянин может подраться за вакантный пояс с Джеком Кулкаем, представляющим Германию.

В сентябре Чарло был лишен титула WBO ввиду отказа проводить бой с Тимом Цзю. Вместо поединка с австралийцем Джермелл дебютировал во втором среднем весе против «Канело», которому уступил по очкам.