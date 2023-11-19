Дю Плесси: После Стрикленда с радостью нокаутирую Чимаева

Следующий претендент на титул UFC в среднем весе назвал желаемого соперника после поединка против

«Если у меня получится стать чемпионом, то далее хотел бы нокаутировать Чимаева. Он будет пытаться сбить меня с ног, но у него ничего не получится. Я покажу Хамзату, что такое настоящая сила»

Дю Плесси является вторым номером рейтинга среднего дивизиона. На UFC 297 он проведет поединок против действующего чемпиона Шона Стрикленда.

Чимаев сейчас занимает восьмую позицию в ростере категории до 83,9 кг. В предыдущем бою Хамзат одолел единогласным решением судей экс-чемпиона полусреднего веса Камару Усмана.