ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»
  • 16:24
    • Россия U21 проиграла минскому «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Дю Плесси: После Стрикленда с радостью нокаутирую Чимаева

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Шон Стрикланд Камару Усман
    Следующий претендент на титул UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси назвал желаемого соперника после поединка против Шона Стрикленда.

    Хамзат Чимаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хамзат Чимаев

    «Если у меня получится стать чемпионом, то далее хотел бы нокаутировать Чимаева. Он будет пытаться сбить меня с ног, но у него ничего не получится. Я покажу Хамзату, что такое настоящая сила»

    Дю Плесси является вторым номером рейтинга среднего дивизиона. На UFC 297 он проведет поединок против действующего чемпиона Шона Стрикленда.

    Чимаев сейчас занимает восьмую позицию в ростере категории до 83,9 кг. В предыдущем бою Хамзат одолел единогласным решением судей экс-чемпиона полусреднего веса Камару Усмана.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Грузия забьют друг другу
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Джокович обыграет Синнера и защитит титул на Итоговом турнире?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли сербы разгромить болгар?
  • Сербия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шотландия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры