Эдвин Сантос заявил об ограблении в бою с Шакуром Стивенсоном

Доминиканский боксер заявил об ограблении в прошедшем поединке за вакантный титул чемпиона WBC в легком весе против

«Я доказал, что нахожусь на более высоком уровне. Ранее он никогда не стоял на месте и не дрался так, как со мной. Стивенсон вышел на ринг, чтобы выжить. Судьи подарили ему победу, но я народный чемпион»

Поединок Сантоса и Стивенсона состоялся 17 ноября и закончился победой Шакура единогласным решением судей. Американец завоевал чемпионский пояс уже в третьем дивизионе.

Для Шакура победа над Сантосом стала 21-й на ринге. Стивенсон еще не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.