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    Эдвин Сантос заявил об ограблении в бою с Шакуром Стивенсоном

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон
    Доминиканский боксер Эдвин Сантос заявил об ограблении в прошедшем поединке за вакантный титул чемпиона WBC в легком весе против Шакура Стивенсона.

    Шакур Стивенсон (слева)
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    Шакур Стивенсон (слева)

    «Я доказал, что нахожусь на более высоком уровне. Ранее он никогда не стоял на месте и не дрался так, как со мной. Стивенсон вышел на ринг, чтобы выжить. Судьи подарили ему победу, но я народный чемпион»

    Поединок Сантоса и Стивенсона состоялся 17 ноября и закончился победой Шакура единогласным решением судей. Американец завоевал чемпионский пояс уже в третьем дивизионе.

    Для Шакура победа над Сантосом стала 21-й на ринге. Стивенсон еще не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.

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