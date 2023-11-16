Энтони Джошуа: Валлин роет себе могилу перед нашим боем

Энтони Джошуа (слева) Фото: globallookpress.com
«Он не раз говорил, что побьет меня. Своими словами Валлин роет себе могилу перед нашим поединком. Я планирую выиграть у него и выйти на свой пик»
Поединок Валлина против Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. «Эй-Джей» подходит к этому бою после досрочной победы над Робертом Хелениусом.
Валлин в предыдущем поединке выиграл раздельным решением судей у Мурата Гассиева. Всего на счету Отто 26 побед, одна ничья и одно поражение в профессиональной карьере.