Энтони Джошуа: Валлин роет себе могилу перед нашим боем

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весерезко отреагировал на слова в свой адрес со стороны грядущего оппонента

«Он не раз говорил, что побьет меня. Своими словами Валлин роет себе могилу перед нашим поединком. Я планирую выиграть у него и выйти на свой пик»

Поединок Валлина против Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. «Эй-Джей» подходит к этому бою после досрочной победы над Робертом Хелениусом.

Валлин в предыдущем поединке выиграл раздельным решением судей у Мурата Гассиева. Всего на счету Отто 26 побед, одна ничья и одно поражение в профессиональной карьере.