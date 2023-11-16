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    Энтони Джошуа: Валлин роет себе могилу перед нашим боем

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA Сборная России Роберт Хелениус Энтони Джошуа Мурат Гассиев
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа резко отреагировал на слова в свой адрес со стороны грядущего оппонента Отто Валлина.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Он не раз говорил, что побьет меня. Своими словами Валлин роет себе могилу перед нашим поединком. Я планирую выиграть у него и выйти на свой пик»

    Поединок Валлина против Джошуа состоится 23 декабря на турнире в Саудовской Аравии. «Эй-Джей» подходит к этому бою после досрочной победы над Робертом Хелениусом.

    Валлин в предыдущем поединке выиграл раздельным решением судей у Мурата Гассиева. Всего на счету Отто 26 побед, одна ничья и одно поражение в профессиональной карьере.

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