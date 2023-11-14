Нганну сравнил силу удара Фьюри с топовыми тяжеловесами UFC

Камерунский боец смешанных единоборств сравнил силу ударас топовыми тяжеловесами из UFC.

«Я оценил его мощь. Некоторые удары Фьюри бьет очень сильно. И это при том, что на нем были перчатки в 10 унций, а не 4, как в ММА. Могу сказать, Тайсон самый жесткий ударник, с которым я бился»

Боксерский бой Нганну и Фьюри проходил в конце октября этого года и закончился победой Тайсона раздельным решением. Для Фрэнсиса это был первый поединок на профессиональном ринге.

Нганну ранее принадлежал титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Всего на его счету 17 побед и 3 поражения в ММА. У Фьюри 34 выигрыша и одна ничья в боксерской карьере.