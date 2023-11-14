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    Нганну сравнил силу удара Фьюри с топовыми тяжеловесами UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну
    Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну сравнил силу удара Тайсона Фьюри с топовыми тяжеловесами из UFC.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Я оценил его мощь. Некоторые удары Фьюри бьет очень сильно. И это при том, что на нем были перчатки в 10 унций, а не 4, как в ММА. Могу сказать, Тайсон самый жесткий ударник, с которым я бился»

    Боксерский бой Нганну и Фьюри проходил в конце октября этого года и закончился победой Тайсона раздельным решением. Для Фрэнсиса это был первый поединок на профессиональном ринге.

    Нганну ранее принадлежал титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Всего на его счету 17 побед и 3 поражения в ММА. У Фьюри 34 выигрыша и одна ничья в боксерской карьере.

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