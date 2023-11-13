Усик: В бою со мной Фьюри будет гораздо сильнее, чем с Нганну

Украинский профессиональный боксер-тяжеловес уверен , чтов их очном поединке будет в оптимальной форме.

«Фрэнсис проделал невероятную работу. Тайсон просто недооценил его способности. Но в бою со мной он будет гораздо сильнее, чем в поединке с Нганну. Фьюри точно сделает выводы после такого выступления»

В ночь с 28 на 29 октября Фьюри выиграл раздельным решением судей у Фрэнсиса Нганну. Поединок Тайсона против Александра Усика должен пройти в начале следующего года.

На кону их противостояния будут стоять все пояса в тяжелом весе. Фьюри является чемпионом по версии WBC. У Усика на руках титулы IBF, WBO и WBA Super.