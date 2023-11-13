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    Доминик Рейес проведет бой с Карлосом Ольбергом на UFC 297

    Бокс/ММА ММА UFC Шон Стрикланд
    UFC анонсировал следующий поединок с участием экс-претендента на титул в полутяжелом весе Доминика Рейеса. Американец 21 января подерется против Карлоса Ольберга.

    Доминик Рейес
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    Доминик Рейес

    Рейес сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге дивизиона до 93 кг. В предыдущем своем поединке он проиграл нокаутом Райану Спэнну.

    Ольберг в сентябре этого года финишировал в третьем раунде Да Ун Джана. К очередному бою в UFC Карлос подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду.

    Противостояние Ольберга и Рейеса пройдет в рамках предварительного карда UFC 297. Возглавит данный турнир бой за пояс в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Шоном Стриклендом.

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