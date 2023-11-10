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    IBF отобрала пояс у Кроуфорда и объявила чемпионом Энниса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    IBF приняла решение отобрать титул в полусреднем весе у Теренса Кроуфорда ввиду отказа проводить незамедлительный реванш с Эрролом Спенсом.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    Боксеры не сумели прийти к соглашению насчет даты ответного поединка в установленные сроки. Более того, Кроуфорд уже вел переговоры о встрече с Джароном Эннисом, несмотря на обязательную опцию реванша против Спенса.

    В конце июля этого года Теренс нокаутировал Эррола в девятом раунде и стал обладателем всех поясов. Теперь титул по версии IBF перешел к Эннису.

    У Кроуфорда остались пояса WBC, WBA Super и WBO. Напомним, что на его счету 40 побед и ни единого поражения на профессиональном ринге. В 31-м поединке Теренс выиграл досрочно.

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