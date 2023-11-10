IBF отобрала пояс у Кроуфорда и объявила чемпионом Энниса

IBF приняла решение отобрать титул в полусреднем весе уввиду отказа проводить незамедлительный реванш с

Боксеры не сумели прийти к соглашению насчет даты ответного поединка в установленные сроки. Более того, Кроуфорд уже вел переговоры о встрече с Джароном Эннисом, несмотря на обязательную опцию реванша против Спенса.

В конце июля этого года Теренс нокаутировал Эррола в девятом раунде и стал обладателем всех поясов. Теперь титул по версии IBF перешел к Эннису.

У Кроуфорда остались пояса WBC, WBA Super и WBO. Напомним, что на его счету 40 побед и ни единого поражения на профессиональном ринге. В 31-м поединке Теренс выиграл досрочно.