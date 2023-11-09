Промоутер Усика назвал бой Нганну и Фьюри полным провалом

, промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Александра Усика, поделился впечатлениями от выступленияв бою с

«Усик очень переживал, что Фьюри может проиграть Нганну решением. Если бы это случилось, то о поединке Александра и Тайсона никто не говорил бы. Я посмотрел уже много репортажей о прошедшем бое. В США он привлек слишком мало внимания. Можно сказать, противостояние Нганну и Фьюри получилось провальным»

Поединок «цыганского короля» против Фрэнсиса Нганну возглавил турнир в Саудовской Аравии, который проходил в ночь с 28 на 29 октября.

Бой прошел все 10 раундов и закончился победой Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Напомним, что британец является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.