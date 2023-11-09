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    Промоутер Усика назвал бой Нганну и Фьюри полным провалом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Франсис Нганну
    Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Александра Усика, поделился впечатлениями от выступления Тайсона Фьюри в бою с Фрэнсисом Нганну.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Усик очень переживал, что Фьюри может проиграть Нганну решением. Если бы это случилось, то о поединке Александра и Тайсона никто не говорил бы. Я посмотрел уже много репортажей о прошедшем бое. В США он привлек слишком мало внимания. Можно сказать, противостояние Нганну и Фьюри получилось провальным»

    Поединок «цыганского короля» против Фрэнсиса Нганну возглавил турнир в Саудовской Аравии, который проходил в ночь с 28 на 29 октября.

    Бой прошел все 10 раундов и закончился победой Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Напомним, что британец является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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