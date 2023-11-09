Уайлдер: Без меня тяжелый дивизион мертв и неинтересен

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC считает себя главным лицом в дивизионе.

«Тяжелый вес переживает трудные времена. Я тот, кто хоть как-то поднял его с колен. Скоро я снова буду чемпионом мира. Без меня тяжелый дивизион мертв и неинтересен»

Деонтей в последний раз дрался в октябре прошлого года против Роберта Хелениуса. Тогда американец выиграл нокаутом в первом раунде. Сейчас Уайлдер продолжает искать себе нового соперника.

Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения на профессиональном ринге. Оба раза он уступил британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри.