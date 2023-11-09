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    Уайлдер: Без меня тяжелый дивизион мертв и неинтересен

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает себя главным лицом в дивизионе.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Тяжелый вес переживает трудные времена. Я тот, кто хоть как-то поднял его с колен. Скоро я снова буду чемпионом мира. Без меня тяжелый дивизион мертв и неинтересен»

    Деонтей в последний раз дрался в октябре прошлого года против Роберта Хелениуса. Тогда американец выиграл нокаутом в первом раунде. Сейчас Уайлдер продолжает искать себе нового соперника.

    Всего в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 2 поражения на профессиональном ринге. Оба раза он уступил британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри.

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