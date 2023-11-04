Арсланбек Махмудов: Я уничтожу Фьюри за такие слова

Топовый российский боксер-тяжеловесрезко отреагировал на слова звездного британского бойцав его адрес.

«Он оскорбил меня, назвав Ассбеком. Я уничтожу Фьюри за такие слова. Мое имя переводится, как лев. Однажды мы столкнемся с ним в ринге и этот лев прост съест Тайсона. Он может говорить, что хочет. Но насмехаться над именем просто не имеет права»

Арсланбек Махмудов занимает третье место в рейтинге по версии WBC. В последнем своем поединке россиянин одолел нокаутом в первом раунде Джуниора Райта.

Фьюри действующий чемпион мира по боксу по линии WBC. В недавнем бою британец выиграл раздельным решением судей у Фрэнсиса Нганну. Всего у Тайсона 34 победы и одна ничья в карьере.