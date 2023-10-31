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    О’Мэлли: Вряд ли я подерусь с Хэйни, он никому не интересен

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Марлон Вера Девин Хэйни Джервонта Дэвис
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли оценил вероятность организации поединка с абсолютным чемпионом мира по боксу в легком дивизионе Девином Хэйни.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Я разговаривал об этом с UFC. Подобные боксерские поединки в ближайшем будущем не планируются. Вряд ли я подерусь с Хэйни. Этот парень не звезда. Он никому не интересен. Хэйни и того же Дэвиса на улице не узнает ни один прохожий»

    Шон О’Мэлли в августе этого года завоевал пояс в легчайшем весе, нокаутировав во втором раунде Алджамейна Стерлинга.

    Всего на счету «Сахарка» 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Первую защиту титула О’Мэлли должен провести против Марлона Веры.

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