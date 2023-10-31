О’Мэлли: Вряд ли я подерусь с Хэйни, он никому не интересен

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе оценил вероятность организации поединка с абсолютным чемпионом мира по боксу в легком дивизионе

«Я разговаривал об этом с UFC. Подобные боксерские поединки в ближайшем будущем не планируются. Вряд ли я подерусь с Хэйни. Этот парень не звезда. Он никому не интересен. Хэйни и того же Дэвиса на улице не узнает ни один прохожий»

Шон О’Мэлли в августе этого года завоевал пояс в легчайшем весе, нокаутировав во втором раунде Алджамейна Стерлинга.

Всего на счету «Сахарка» 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Первую защиту титула О’Мэлли должен провести против Марлона Веры.