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    Джошуа: Вряд ли я подерусь с Уайлдером в карде с Фьюри и Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну Александр Усик Деонтей Уайлдер
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа исключил вариант проведения боя с Деонтеем Уайлдером в начале следующего года.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Слышал, промоутеры хотят сделать невероятный турнир в январе. Туда планировали включить мой бой с Уайлдером и противостояние Фьюри с Усиком. Но вероятность крайне маленькая. У Тайсона 28 октября поединок с Нганну. Сомневаюсь, что он выйдет против Александра так рано. Вряд ли я подерусь с Уайлдером в одном карде с Фьюри и Усиком»

    Противостояние за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе предварительно запланировано на январь 2024 года. Фьюри принадлежит титул WBC, а у Усика сейчас все остальные пояса.

    Джошуа — первый номер рейтинга по версии WBO. В активе британского тяжеловеса 26 выигранных поединков и 3 поражения на ринге.

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