Джошуа: Вряд ли я подерусь с Уайлдером в карде с Фьюри и Усиком

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям исключил вариант проведения боя св начале следующего года.

«Слышал, промоутеры хотят сделать невероятный турнир в январе. Туда планировали включить мой бой с Уайлдером и противостояние Фьюри с Усиком. Но вероятность крайне маленькая. У Тайсона 28 октября поединок с Нганну. Сомневаюсь, что он выйдет против Александра так рано. Вряд ли я подерусь с Уайлдером в одном карде с Фьюри и Усиком»

Противостояние за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе предварительно запланировано на январь 2024 года. Фьюри принадлежит титул WBC, а у Усика сейчас все остальные пояса.

Джошуа — первый номер рейтинга по версии WBO. В активе британского тяжеловеса 26 выигранных поединков и 3 поражения на ринге.