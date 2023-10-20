Фьюри: Руис и Усик уничтожили карьеру Джошуа

Непобежденный британский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии WBC рассказал , что думает о карьере своего соотечественника

«Джошуа лентяй и бездельник. Он потерпел уже 3 поражения. Его нокаутировал толстяк и дважды побил средневес. Руис и Усик уничтожили карьеру Энтони, которая лопнула словно мыльный пузырь»

Энтони Джошуа экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии по трем версиям. На его счету 26 побед и 3 проигрыша на профессиональном ринге.

Первое поражение британец потерпел в июне 2019-го. Тогда он был нокаутирован Энди Руисом. Далее «Эй-Джей» дважды уступил по очкам Александру Усику.