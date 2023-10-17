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    Хирн об Опетайе: Ему нет равных в первом тяжелом весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Сборная России Тим Цзю Эдди Хирн
    Британский спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает о чемпионе мире по боксу в первом тяжелом весе по версии IBF Джее Опетайе.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Ему нет равных в первом тяжелом весе. Джей настоящий монстр. Думаю, он еще долго будет править в этом дивизионе. Опетайя всех сносит на своем пути. Думаю, в Австралии будет проходить гораздо больше ярких боев. Теперь там есть не только Тим Цзю»

    30 сентября Джей нокаутировал в четвертом раунде Джордана Томпсона и провел первую удачную защиту титула в весовой категории до 90,7 кг по версии IBF.

    У Опетайи 23 победы и ни единого поражения в карьере. В 18-ти поединках австралиец выиграл досрочно. Джей дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2017 года.

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