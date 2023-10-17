Хирн об Опетайе: Ему нет равных в первом тяжелом весе

Британский спортивный промоутер рассказал , что думает о чемпионе мире по боксу в первом тяжелом весе по версии IBF

«Ему нет равных в первом тяжелом весе. Джей настоящий монстр. Думаю, он еще долго будет править в этом дивизионе. Опетайя всех сносит на своем пути. Думаю, в Австралии будет проходить гораздо больше ярких боев. Теперь там есть не только Тим Цзю»

30 сентября Джей нокаутировал в четвертом раунде Джордана Томпсона и провел первую удачную защиту титула в весовой категории до 90,7 кг по версии IBF.

У Опетайи 23 победы и ни единого поражения в карьере. В 18-ти поединках австралиец выиграл досрочно. Джей дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2017 года.