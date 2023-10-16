Анкалаев рассчитывает на титульник в случае победы над Уокером

Второй номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC сообщил , что рассчитывает получить титульный поединок в случае успеха против

«Ему будет крайне непросто передвигаться по октагону в бою со мной. Зря Уокер съел мою фотографию. Я рассчитываю на то, что победитель нашего противостояния станет следующим претендентом»

Анкалаев является вторым номером рейтинга полутяжелого дивизиона UFC. Россиянин идет на серии из десяти беспроигрышных поединков кряду. В последний раз Магомед дрался против Яна Блаховича.

Тот бой продлился все 5 раундов и завершился ничьей. Уокер занимает седьмое место в ростере полутяжеловесов. В предыдущем поединке бразилец одолел единогласным решением Энтони Смита.