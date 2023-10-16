Махачев назвал Волкановски самым сложным соперником в карьере

Александр Волкановски и Ислам Махачев Фото: globallookpress.com
«В конце прошлого года я вызвал Алекса, так как он был номер один в Р4Р. Волкановски оказал мне очень жесткое сопротивление. Я впервые в карьере дрался все 25 минут»
На UFC 294 Волкановски и Махачев проведут реванш. Александр согласился выйти на этот поединок на коротком уведомлении вместо Чарльза Оливейры, снявшегося с боя из-за повреждения глаза.
Впервые Волкановски и Махачев подрались в феврале этого года. Тогда Ислам победил единогласным решением судей и провел первую защиту титула в легком весе.