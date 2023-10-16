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    Махачев назвал Волкановски самым сложным соперником в карьере

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски
    Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал нынешнего обладателя титула в полулегком дивизионе Александра Волкановски самым трудным соперником в своей карьере.

    Александр Волкановски и Ислам Махачев
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    Александр Волкановски и Ислам Махачев

    «В конце прошлого года я вызвал Алекса, так как он был номер один в Р4Р. Волкановски оказал мне очень жесткое сопротивление. Я впервые в карьере дрался все 25 минут»

    На UFC 294 Волкановски и Махачев проведут реванш. Александр согласился выйти на этот поединок на коротком уведомлении вместо Чарльза Оливейры, снявшегося с боя из-за повреждения глаза.

    Впервые Волкановски и Махачев подрались в феврале этого года. Тогда Ислам победил единогласным решением судей и провел первую защиту титула в легком весе.

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