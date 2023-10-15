ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • 00:07
    • Гол Гюндогана помог Германии обыграть США в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Алимханулы стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и WBO

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF WBA
    В ночь с 14 на 15 октября проходил боксерский турнир в Техасе, в США. В главном событии вечера Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери.

    Винченцо Гуальтьери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Гуальтьери

    Благодаря данной победе, казахстанец защитил титул чемпиона в среднем весе по версии IBF и завоевал пояс WBO. Для Жанибека это уже 15-й выигранный поединок на профессиональном ринге.

    Пока что он не потерпел в своей карьере ни единого поражения. В десяти боях казахстанец выиграл досрочно. К поединку с Алимханулы Винченцо подходил в статусе непобежденного.

    Теперь на его счету 21 выигрыш, одна ничья и одно поражение. На профессиональном ринге немец выступает с октября 2015 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
  • Швейцария — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Магнитка» воспользуется всеми слабыми зонами «Барыса»
  • «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры