Алимханулы стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и WBO

В ночь с 14 на 15 октября проходил боксерский турнир в Техасе, в США. В главном событии вечеранокаутировал в шестом раунде

Благодаря данной победе, казахстанец защитил титул чемпиона в среднем весе по версии IBF и завоевал пояс WBO. Для Жанибека это уже 15-й выигранный поединок на профессиональном ринге.

Пока что он не потерпел в своей карьере ни единого поражения. В десяти боях казахстанец выиграл досрочно. К поединку с Алимханулы Винченцо подходил в статусе непобежденного.

Теперь на его счету 21 выигрыш, одна ничья и одно поражение. На профессиональном ринге немец выступает с октября 2015 года.