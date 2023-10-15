Алимханулы стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и WBO

Винченцо Гуальтьери Фото: globallookpress.com
Благодаря данной победе, казахстанец защитил титул чемпиона в среднем весе по версии IBF и завоевал пояс WBO. Для Жанибека это уже 15-й выигранный поединок на профессиональном ринге.
Пока что он не потерпел в своей карьере ни единого поражения. В десяти боях казахстанец выиграл досрочно. К поединку с Алимханулы Винченцо подходил в статусе непобежденного.
Теперь на его счету 21 выигрыш, одна ничья и одно поражение. На профессиональном ринге немец выступает с октября 2015 года.