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    Стерлинг: Барбоза может попасть в топ-5 полулегковесов

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг
    Бывший чемпион UFС в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг в соцсетях порассуждал о перспективах бразильского ветерана Эдсона Барбозы в полулегком дивизионе.

    Эдсон Барбоза
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    Эдсон Барбоза

    «Это был очень крутой бой. Мне всегда нравились настолько искуссные поединки в техническом плане. Ожидаю видеть Барбозу в топ-5 полулегкого дивизиона. Он вполне может туда попасть»

    Эдсон Барбоза в рамках главного события на турнире UFC Vegas 81 одолел единогласным решением судей Содика Юсуффа, занимающего 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

    По окончании ивента каждый из бойцов получил бонус в размере 50 тысяч за лучший поединок вечера. Для Барбозы эта победа стал 24-й в карьере при 11-ти поражениях.

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