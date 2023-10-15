Стерлинг: Барбоза может попасть в топ-5 полулегковесов

Бывший чемпион UFС в легчайшем дивизионев соцсетях порассуждал о перспективах бразильского ветеранав полулегком дивизионе.

«Это был очень крутой бой. Мне всегда нравились настолько искуссные поединки в техническом плане. Ожидаю видеть Барбозу в топ-5 полулегкого дивизиона. Он вполне может туда попасть»

Эдсон Барбоза в рамках главного события на турнире UFC Vegas 81 одолел единогласным решением судей Содика Юсуффа, занимающего 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона.

По окончании ивента каждый из бойцов получил бонус в размере 50 тысяч за лучший поединок вечера. Для Барбозы эта победа стал 24-й в карьере при 11-ти поражениях.