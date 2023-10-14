Хильберто Рамирес хочет провести реванш с Дмитрием Биволом

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе заявил о желании провести ответный поединок против

«Он задел мое эго. Мне нужен второй бой. Я намерен победить Бивола в реванше. Мне стоит смотреть вперед, а не оглядываться назад. Сейчас я гораздо сильнее, чем раньше»

Первый поединок Хильберто Рамиреса и Дмитрия Бивола состоялся в ноябре прошлого года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA Super.

В последнем бою Рамирес выиграл по очкам у Джо Смита. Всего на счету мексиканского боксера 45 побед и одно поражение в профессиональной карьере.