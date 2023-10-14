ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс и Александр Густафссон5 звезд UFC, проигравших все титульные бои в карьере
  • 12:47
    • «Ак Барс» одержал пятую победу кряду, одолев в овертайме «Амур»
  • 12:33
    • Ивич признан лучшим тренером месяца в РПЛ второй раз кряду
  • 11:32
    • Стало известно, почему президент РФС Дюков остается в исполкоме УЕФА
  • 10:50
    • Блинкова проиграла Фернандес в полуфинале турнира в Гонконге
  • 08:04
    • В Италии опубликовали список футболистов, делавших нелегальные ставки. Среди них есть топ-игроки
    Все новости спорта

    Хильберто Рамирес хочет провести реванш с Дмитрием Биволом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол
    Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Хильберто Рамирес заявил о желании провести ответный поединок против Дмитрия Бивола.

    Дмитрий Бивол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Бивол

    «Он задел мое эго. Мне нужен второй бой. Я намерен победить Бивола в реванше. Мне стоит смотреть вперед, а не оглядываться назад. Сейчас я гораздо сильнее, чем раньше»

    Первый поединок Хильберто Рамиреса и Дмитрия Бивола состоялся в ноябре прошлого года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA Super.

    В последнем бою Рамирес выиграл по очкам у Джо Смита. Всего на счету мексиканского боксера 45 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
  • Дания — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли устоять «Ленинградец»?
  • «Алания» — «Ленинградец». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Обойдет ли Финляндия Словению?
  • Словения — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Алания — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словения — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Димитров — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры