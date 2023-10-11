Волкановски подерется с Махачевым вместо Оливейры на UFC 294

Чемпион UFC в полулегком веседал согласие выйти на поединок противна турнире в Абу-Даби на коротком уведомлении.

Изначально россиянин должен был проводить вторую защиту титула в легком весе на UFC 294 против Чарльза Оливейры. Однако бразилец сообщил об отмене поединка.

Накануне Чарльз в рамках тренировочного процесса получил рассечение под правым глазом. Бой Волкановски и Махачева возглавит кард в Абу-Даби.

Напомним, что их первый поединок проходил 11 февраля этого года. Тогда Ислам одержал победу единогласным решением судей, а Алекс потерпел свое первое поражение в UFC.