Волкановски подерется с Махачевым вместо Оливейры на UFC 294

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
Изначально россиянин должен был проводить вторую защиту титула в легком весе на UFC 294 против Чарльза Оливейры. Однако бразилец сообщил об отмене поединка.
Накануне Чарльз в рамках тренировочного процесса получил рассечение под правым глазом. Бой Волкановски и Махачева возглавит кард в Абу-Даби.
Напомним, что их первый поединок проходил 11 февраля этого года. Тогда Ислам одержал победу единогласным решением судей, а Алекс потерпел свое первое поражение в UFC.