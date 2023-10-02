Энтони Джошуа: Фьюри боится драться со мной

Британский профессиональный боксер, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, считает , что его соотечественникбоится встретиться с ним в очном поединке.

«Мне интересен поединок с Фьюри, и я хотел бы организовать его. Но Тайсон продолжает убегать от меня. Я уверен, что он боится драться со мной»

Бой Джошуа и Фьюри должен был состояться в декабре прошлого года. Однако встреча отменилась из-за того, что Энтони не успевал подготовиться к тому поединку после противостояния с Александром Усиком.

Сейчас «Эй-Джей» идет на серии из двух побед кряду. В 2023 году он выиграл единогласным решением у Джермейна Франклина и нокаутировал Роберта Хелениуса.