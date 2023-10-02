ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 15:17
    • Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС
  • 14:18
    • Сборная России сыграет с Камеруном в Москве
  • 12:06
    • Касаткина обыграла египтянку Ахмед Шериф в первом круге турнира China Open
  • 15:51
    • Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
  • 15:40
    • Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в матче с «Зальцбургом»
    Все новости спорта

    Энтони Джошуа: Фьюри боится драться со мной

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, считает, что его соотечественник Тайсон Фьюри боится встретиться с ним в очном поединке.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    «Мне интересен поединок с Фьюри, и я хотел бы организовать его. Но Тайсон продолжает убегать от меня. Я уверен, что он боится драться со мной»

    Бой Джошуа и Фьюри должен был состояться в декабре прошлого года. Однако встреча отменилась из-за того, что Энтони не успевал подготовиться к тому поединку после противостояния с Александром Усиком.

    Сейчас «Эй-Джей» идет на серии из двух побед кряду. В 2023 году он выиграл единогласным решением у Джермейна Франклина и нокаутировал Роберта Хелениуса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСВ — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ланс — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры